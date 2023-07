Traffico Roma del 25-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla Simona Cerchiara sulla Cassia bis Veientana abbiamo rallentamenti e code per lavori tra Formello e Castel de’ ceveri in direzionelavori tra la via Nomentana nella via Palombarese code all’altezza della rotatoriasulla Flaminia incolonnamenti tra il raccordo anulare Corso Francia sulla tangenziale crude tra via dei Monti Tiburtini la via Salaria in direzione dello stadio rallentamenti e code sulla via Aurelia quiin entrata averso Piazza Irnerio sul Raccordo Anularee code in carreggiata interna tra la Casilina e la galleria Appia e poi tra Marconi Ostiense ricordiamo che è chiuso il ponte dell’Industria con questo da Simone Cerchiara è tutto a più tardi un servizio a cura della polizia locale di ...