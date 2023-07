Tra poche ore un nuovo incubo | ecco chi sarà travolto da un downburst | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Milano e la Lombardia piegate dal maltempo. Una notte di inferno tra nubifragi che hanno provocato parecchi danni soprattutto nel capoluogo lombardo. Introno alle 4:00 del mattino si è scatenato il finimondo con una tempesta che a memoria, a Milano, non ha precedenti. "L'Apocalisse", "la fine del mondo", "mai vista una cosa del genere" hanno scritto terrorizzati alcuni cittadini su twitter segnalando che la corrente elettrica è saltata in diversi punti della città. Case allagate, alberi sradicati, allarmi che suonano. È una notte daper Milano, svegliata di soprassalto dai fischi del vento preludio a pioggia e grandine cadute in quantità molto abbondante nel giro di pochi minuti. La nuova perturbazione era annunciata dal meteo ma la violenza con cui si è abbattuta su Milano e altre zone della Lombardia ha spaventato i cittadini, alcuni dei quali sono scesi in ...