TPI ottiene un punteggio di 100/100 nell’analisi dei siti più affidabili realizzata da NewsGuard

Leggi su tpi

(Di martedì 25 luglio 2023) , il sistema che analizza la credibilità e la trasparenza deid’informazione. Secondo, infatti, il nostro quotidiano online fondato e diretto da Giulio Gambino ha ottenuto il 100% delrisultando “altamente affidabile” grazie al rispetto di “tutti e nove gli standard di credibilità e trasparenza”. Nel dettaglio, The Post Internazionale ha ottenuto 22 punti grazie al fatto che “Non pubblica ripetutamente notizie false”, 18 perché “Raccoglie e presenta informazioni in modo responsabile”, 12.5 perché “Corregge o spiega con regolarità e in modo chiaro gli errori”. Altrettanti punti derivano dal fatto che TPI “Gestisce la differenza tra notizie e opinioni in modo responsabile”, mentre 10 punti vengono ottenuti perché “Non pubblica titoli ingannevoli”. E ancora, secondo“Il sito fornisce ...