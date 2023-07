«Totti e Ilary si sentono ancora via chat» | ritorno di fiamma in vista? I fan ci sperano | gli esperti si dividono

I due avrebbero ritrovato la serenità forse solo per il bene dei figli o forse non ...A rivelare l'indiscrezione è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano che, sul proprio profilo Instagram, ha scritto: " Si vocifera (amici in comune della ex coppia) chepare abbiano ...Ritorno di fiamma traEcco come stanno le cose Tre sono state le fonti delle nuove indiscrezioni suBlasi e Francesco: Deianira Marzano, Amedeo Venza e Alessandro Rosica. ...

Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo vicini per un motivo (speciale) DiLei

Ritorno di fiamma per l'ex coppia E' venuto alla luce un retroscena inaspettato L'addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti risale a luglio del 2022 dopo ...Senza dubbio, la loro, è stata una delle separazioni più discusse e sentite dell’ultimo periodo. Ci stiamo riferendo alla coppia, ormai ex, formata dall’ex Pupone e capitano della Roma Francesco Totti ...