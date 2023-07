Totti e Ilary Blasi di nuovo vicini? L’indiscrezione

(Di martedì 25 luglio 2023) Personaggi tv.stanno per tornare insieme? Cosa c’è di vero – Nell’ultimo anno si è parlato molto di Francesco. Un gossip rimbalza da un giornale all’altro in queste ore sull’ex capitano della Roma e la conduttrice: i due pare si stiano riavvicinando. Un rumor particolarmente insistente che arriva dall’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Francesco, l’accordo economico salta: cosa sta succedendo Leggi anche:perde le staffe con: “Non doveva farlo”tornano insieme? ...

È passato un anno esatto dalla separazione, burrascosa, traBlasi e Francesco, dall'annuncio relativo alla fine del loro matrimonio. E da quell'annuncio in poi, tra i due, è stata guerra vera, battaglia senza esclusione di colpi. Si pensi, tra le ...L'addio traBlasi e Francescorisale a luglio del 2022 dopo 17 anni di matrimonio. Nelle scorse ore è circolata un'indiscrezione clamorosa riguardante l'ex coppia, diffusa dagli esperti di gossip. L'...I due avrebbero ritrovato la serenità forse solo per il bene dei figli o forse non ...

Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo vicini per un motivo (speciale) DiLei

Secondo tre degli esperti di gossip più seguiti dei social, Totti e Ilary Blasi si starebbero di nuovo scrivendo in chat. È, in particolare, Deianira Marzano a ipotizzare addirittura ...Cos'è e quanto costa l'ultimo trattamento antietà che Ilary Blasi ha condiviso sui social Si tratta di un lifting non chirurgico.