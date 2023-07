Tottenham | Postecoglu sul caso Kane | «Ecco cos’è cambiato in questi due giorni»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 luglio 2023), allenatore del, interviene a gamba tesa sul: le parole del tecnico degli Spurs Ange Postecoglou, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa della situazione legata al futuro di Harry. LE PAROLE – «Mi occupo di ciò che è davanti a me e se qualcosa del genere dovesse divenire realtà arriverà nella mia scrivania. Ma al momento non c’è nulla che siarispetto a un paio difa».