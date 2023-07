Tossicodipendenze | Mantovano | «In aumento il consumo di droghe nel 2022»

(Di martedì 25 luglio 2023) Diminuiscono le operazioni antidroga e le tonnellate di materiale sequestrato, ma aumentano i consumi in particolare tra i giovanissimi, di cannabis, psicofarmaci e “nuove” sostanze. La cocaina è stabile tra gli adulti e in lieve crescita anche tra i minorenni, e resta tra le sostanze più diffuse del Paese, come risulta anche dall’analisi delle acque reflue. È quanto emerge dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno dellein Italia (dati) realizzato dal dipartimento per le Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri. «I dati – spiega nell’introduzione il sottosegretario Alfredo– evidenziano ancora una volta undella percentuale dei giovani dai 15 ai 19 anni che consuma, almeno una sostanza nell’ultimo anno, che passa in un ...

La Fict, Federazione comunità terapeutiche, commentando la Relazione al Parlamento sulledel Sottosegretario Alfredoai presidenti di Camera e Senato, sottolinea alcuni dati, fra cui l'aumento dei morti per droga, dei detenuti in carcere per reati di droga, i ...ROMA - "Leggiamo i dati dell'ultima Relazione sulle, depositata dal Sottosegretario Alfredoai presidenti di Camera e Senato. In Italia, rispetto ai dati del 2021, aumentano le morti per droga, aumentano i detenuti in ...Il 19 luglio, il Sottosegretario Alfredoha inviato ai Presidenti di Camera e Senato , la Relazione Annuale al Parlamento sul fenomeno delle2023 (dati raccolti nel 2022). ...

Tossicodipendenze, Mantovano: «In aumento il consumo di droghe ... Secolo d'Italia

Il Dipartimento delle politiche antidroga ha appena pubblicato una Relazione annuale al Parlamento (relativa al 2022) che è degna della più grande attenzione, perché segnala l'aggravarsi del fenomeno ...A fare il punto sulla situazione, così come riporta il Corriere della Sera, è la relazione annuale al Parlamento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ai presidenti di ...