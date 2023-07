Torre degli Upezzinghi a Caprona Giani | valorizzazione nel segno della Toscana diffusa

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 25 luglio 2023) Una firma per il recupero, nel comune di Vicopisano. Un accordo per fare squadra tra pubblico e privato (e nel pubblico anche la Regione), per unire forze e competenze, per cercare insieme risorse e rendere magari quella, rimaneggiata nel tardo Ottocento ma già citata da Dante nelle Divina Commedia, ritratta forse alle spalle delle Gioconda eVergine delle Rocce da Leonardo, un’ulteriore attrazione culturale e paesaggistica del territorio. “Un intervento – sottolinea il presidente, Eugenio– nele di quella variegata e sterminata ricchezza storica ed ...