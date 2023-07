Torna la stagione dei “Bastardi” | il Corpo Gav contro l’abbandono degli animali

Leggi su impresaitaliana

(Di martedì 25 luglio 2023)Gav, Raffaella Belfiore: “Chi abbandona un animale è una persona incivile ed amorale” Con la partenza per le vacanze estive purtroppo si verificano gli abbandoni didomestici.IlGav, come ogni anno, non manca all’appuntamento per promuovere una campagna di sensibilizzazione: “Nun me lassà…io nun te lasso maie”«Sono circa 150.000 gliabbandonati soprattutto cani e gatti – sottolinea la Presidente delGav, Raffaella Belfiore – chi abbandona un animale di affezione, è una persona incivile ed amorale, inoltre, è punibile ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale, anche con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1000 fino a 10000 euro». A causa del grande caldo i volontari dell’associazione distribuiranno ...