Tim Summer Hits | dietro le quinte sono sbocciate due simpatie tra quattro cantanti?

(Di martedì 25 luglio 2023) Grande successo per la seconda edizione di Tim, che domenica 30 luglio da Rimini chiuderà con l’ultimo show della stagione. Ma prima della finale dal backstage del programma di Rai Due arrivano dei gossip davvero inaspettati. Secondo Dagospialedell’evento sarebberodelletra alcuni dei protagonisti di questa estate. Stando alle indiscrezioni pubblicate dal giornalista Ivan Rota, ci sarebbe stato grande feeling tra Ana Mena e Achille Lauro e anche tra Angelina Mango e Tananai. “ledei Tim, grande affiatamento tra Achille Lauro e Ana Mena. Notati anche gli sguardi tra Tananai e Angelina Mango. Solo amici? A questo punto bisognerebbe chiedere ai ...

Questa estateHits è tornato a intrattenere il pubblico di Rai 2 e di Rai Radio 2. Le tre serate dell'evento musicale ospitano diversi artisti e in queste ore arriva un'indiscrezione riguardante quattro ...L'esibizione del figlio del celebre cantante italiano, Gianni Morandi, allaHits ha suscitato diverse reazioni. Il palcoscenico di questo importante evento musicale ha visto esibirsi molti talenti ...Al terzo posto, 'Hits' su Rai2, con 1.275.000 spettatori e l'11% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Fbi: Most Wanted' su Italia 1 (928.000 spettatori, share 7.1%), ...

