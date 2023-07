Tifosi contro l’acquisto | rivolta social in casa Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 25 luglio 2023) Idelnon vogliono: è in atto una vera e propriasuiil giocatore Il calciomercato delè iniziato con il freno a mano tirato, per usare un eufemismo. Iazzurri al momento non hanno potuto celebrare ancora nessun acquisto, eccezion fatta per la riconferma di alcuni calciatori che erano già in prestito alnella scorsa stagione, come il riscatto di Giovanni Simeone oppure il nuovo prestito (con diritto di riscatto) di Pierluigi Gollini. In uscita è stato fatto registrare un colpo non indifferente, con Kim Min Jae che ha lasciato ilper andare al Bayern Monaco. Il club bavarese ha pagato la clausola rescissoria inserita nel contratto del difensore ...