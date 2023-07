(Di martedì 25 luglio 2023)arriva per sostituire Edin Dzeko, non solo numericamente in attacco, ma anche sulla maglia (considerata la scelta del numero 9).in attacco con i vari compagni di squadra, ma non ha ancora giocato conMartinez. Secondo Tuttosport, l’obiettivo durante la tournée insarà quella di convincere Simone Inzaghi in vista dell’inizio di campionato.– Marcusnel corso della sua carriera fin qui ha modificato il suo ruolo, diventando negli ultimi anni al Borussia Monchengladbach un vero numero nove se consideriamo l’evoluzione che ha fatto dalla fascia fino alle zone più centrali dell’attacco, dove ha anche migliorato il suo rapporto con il gol: 16 gol e 7 assist da attaccante in 32 partite ...

Thuram, prove generali con Lautaro Martinez! Missione in Giappone – TS Inter-News.it

C’era molta curiosità attorno ai nuovi arrivati in casa Inter, per l’amichevole di ieri pomeriggio vinta dai nerazzurri contro la Pergolettese per 10 a 0. Test e avversario che lasciano il tempo che t ...Nel pomeriggio di ieri l’Inter è scesa in campo per un’amichevole contro la Pergolettese: ecco come sono andati i nuovi arrivati C’era molta curiosità attorno ai nuovi arrivati in casa Inter, per l’am ...