Thomas Ceccon | dove si allena e quanto è alta la nuova star del nuoto

(Di martedì 25 luglio 2023) Tanti talenti, un solo obiettivo: vincere.è lastella delitaliano e, a Fukuoka, sta dimostrando che il percorso fatto fino a questo momento può portarlo lontano. Specialista del misto, ha costruito la sua carriera tassello dopo tassello, incassando anche qualche delusione che l’ha aiutato a crescere. Splendido e caparbio, nasce a Thiene il 27 gennaio 2001 ed è uno degli atleti più eclettici del nostrosiUn gran fisico, supportato dall’altezza giusta per un nuotatore e da una voglia di vincere che l’ha condotto fino alla medaglia iridata nei 50 farfalla a Fukuoka, specialità nella quale l’Italia non aveva mai trionfato. Sial centro federale di Verona, ...

Fukuoka, Giappone. Ancora negli occhi lo splendido oro di, un tipo sornione col baffo retrò da giovane Montalbano . E l'argento di Nicolò Martinenghi , uno col volto bello di una nazionale da copertina. Nello splendido zoo disciplinare del ...Terza giornata ai Mondiali in vasca lunga di Fukuoka: attesa per gli azzurri, a caccia di altre medaglie. E vola in finale ancheche ha condotto la semifinale dei 100 dorso costantemente in testa chiudendo con il primo crono di 52"16, dopo aver rischiato l'accesso ai quarti.

I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: terzo giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie.