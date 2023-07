Dobbiamo fare fronte comune per questi altri giorni che per il meteo si preannuncianoe ... violento nubifragio a Milano Ultimo Aggiornamento 25/07/23 Fotogallery - Allarmein Sicilia:...... a causa degli, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. L'anziana ieri aveva la ... Sono state ore". In fiamme la discarica di Bellolampo, abitanti invitati a non uscire ...Vittima (indiretta) degliUna donna di 88 anni, Rita Gaetana Pillitteri è morta perché i ... Sono state ore". Chiuso anche l'aeroporto Falcone Borsellino a causa delle fiamme che dalle ...

Terribili incendi devastano l'Algeria: 34 morti Today.it

Mia madre non ha dormito tutta la notte”. Ha raccontato a LaPresse una residente di via Tolomea a Mondello. “La cosa terribile – prosegue – è stata che, nel momento in cui la gente vedeva le fiamme, ...Sono state ore terribili” – la testimonianza di un residente ... difatti il vento sta incrementando gli incendi e tanti cittadini sono costretti ad abbandonare il posto per il forte fumo. La ...