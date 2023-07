Terribile nubifragio nella notte | il terrore alle 4 di notte Alberi sradicati | tetti scoperchiati e auto distrutte

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 25 luglio 2023)a Milano durante la. Attimi di apprensione e ansia intorno4:00, quando un violento temporale ha colpito il capoluogo lombardo. Fulmini, saette e terribili folate di vento che hanno spazzato viae non solo. Strade bloccate e allagatosi per l’ingente mole di acqua caduta in pochissimo tempo. È capitato tutto intorno4 dizona di Milano e della Brianza. Non sono mancate anche delle violente grandinate che hanno quindi creato degli ingenti danni a mezzi e proprietà. Per via dello spavento, ma anche per i danni, sono state davvero ingenti le chiamate ai Vigili del fuoco. >> “Addio professore”. Malore improvviso, Stefano è morto in ospedale: le lacrime di ...