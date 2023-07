Terra Amara | Yilmaz e Zuleyha chiedono il divorzio

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 luglio , alle 14.10 , Zuleyha e Yilmaz decidono di rinunciare alla fuga : resteranno a Cukurova, poiché non vogliono separare i loro figli da ...Hai sradicato gli alberi e spezzato i rami, hai gettato auccellini indifesi che ora ... E il cuore duole sempre più all'realizzazione di ciò che è ancor più vero: scellerati coloro che ...Domani, mercoledì 26 luglio 2023 ,farà il suo ritorno su Canale 5 alle 14:10 circa. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi La trama della soap opera si svolge in Turchia negli anni settanta e ha già ...

Terra amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 23 al 28 luglio La Gazzetta dello Sport

Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 26 luglio: trama della puntata in onda mercoledì 26 luglio 2023 della soap opera turca Canale 5.Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 luglio, alle 14.10, Zuleyha e Yilmaz decidono di rinunciare alla fuga: resteranno ...