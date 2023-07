Tennis | Torneo Varsavia Stefanini supera Fruhvirtova

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 25 luglio 2023) La toscana accede al secondo turno battendo la promessa della Repubblica Ceca. ROMA - Bell'esordio per Lucrezianel "BNP Paribas Warsaw Open" (Wta 250 con montepremi pari a 259.303 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento di, in Polonia. La 25enne di Carmignano,