Tennis | torneo Amburgo Trevisan accede ai quarti di finale

...Wta 250 con montepremi complessivo pari a 259.303 dollari, che si sta disputando sui campi in terra rossa del "RothenbaumStadium" di Amburgo, in Germania. La 29enne mancina di Firenze,...Al secondo turno affronterà il vincente tra Seyboth Wild e Kovalik AMBURGO (GERMANIA) - Esordio con vittoria in due set per Lorenzo Musetti nell'Hamburg European Open,Atp 500 in scena sulla terra rossa tedesca. Il toscano, numero 18 del mondo, terzo favorito del seeding, campione della manifestazione lo scorso anno, ha battuto in poco più di un'ora, per 6 - ...... che gli sono utili per continuare la ricerca del suomigliore sulla superficie rossa. Il punteggio finale di 6 - 4 6 - 1 ben fotografa l'evoluzione del match, un ottimo test d'inizio. ...

Tennis, vince il primo torneo Atp e corre a festeggiare con il suo cane che lo inonda di “baci” Corriere TV

La 29enne al secondo turno ha battuto la colombiana Camila Osorio, AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Cinque game ceduti in due partite.Al secondo turno affronterà il vincente tra Seyboth Wild e Kovalik AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Esordio con vittoria in due set per ...