Tennis | ATP Umago 2023 | vincono Arnaldi e Piros | poi arriva la pioggia

(Di martedì 25 luglio 2023) Laè purtroppo la principale protagonista della giornata al torneo ATP di. Si sono disputate solo due partite oggi sulla terra rossa croata ed una di queste ha visto protagonista Matteo, che ha battuto l’olandese Jesper De Jong con il punteggio di 6-3 6-2 ed ora affronterà al secondo turno in un derby azzurro Flavio Cobolli. L’altro match di giornata che si è completato è stato quello che ha visto la vittoria dell’ungherese Zsombor, che ha superato l’australiano O’Connell con il punteggio di 6-3 6-4. Il magiaro affronterà ora la wild card croata Dino Prizmic. Tre i match sospesi per. Marco Cecchinato era sotto di un break nel primo set contro il russo Alexander Shevchenko. Un primo set praticamente in ghiaccio anche per Jaume Munar nel derby contro Albert ...

News IntervisteIl tennista francese è uno dei tennisti più interessanti del circuito. Non è sicuramente il più vincente, ma nel corso della sua carriera ha dimostrato più volte di aver grande talento e di ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di mercoledì 26 luglio al torneodi Atlanta 2023: ecco di seguito allora la programmazione che prenderà il via con Humbert o Lestienne contro Harrys, per poi proseguire con Vukic contro Nishioka, Kokkinakis contro De Minaur nel ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco del torneodi Umago 2023 nella giornata di mercoledì 26 luglio con Cobolli - Arnaldi, il super derby azzurro con vista sui quarti, ma anche la prosecuzione dell'incontro di primo turno di Cecchinato che è ...

Tennis: Atp, Alcaraz resta n.1, rimandata sfida con Djokovic Agenzia ANSA

Stan Wawrinka (ATP 72) e Marc-Andrea Hüsler (83), impegnati rispettivamente con Filip Misolic (129) e Federico Coria (108), non sono potuti scendere in campo nel primo turno dell'ATP 250 di Umago.Lorenzo Musetti ha superato in due set il primo turno del torneo Atp 500 di Amburgo, battendo in poco più di un’ora lo svedese Elias Ymer, con il punteggio di 6-4, 6-1. Al secondo turno il toscano, de ...