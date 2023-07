“Temptation Island” | Perla ha una nuova fiamma | l’indiscrezione

Leggi su tvzap

(Di martedì 25 luglio 2023) News tv. . L’edizione 2023 di Temptatonsta riscuotendo un grande successo in termini di ascolti. Come sempre alla guida del programma c’è Filippo Bisciglia. Come capita spesso, anche quest’anno il reality di Canale 5 ha segnato la fine della relazione di Mirko e. Stando a quanto visto nella quinta puntata, infatti, lui ha richiesto il falò di confronto dopo le immagini di lei con il single Igor a letto e alla fine, dopo una lunga serie di discussioni, sono usciti separati. O meglio, entrambi si sono gettati tra le braccia dei loro tentatori. Quindi Mirko ha deciso di uscire dal programma con Greta econ Igor. Lei ora è stata beccata con unaLeggi anche: “” ieri, Mirko lascia: cos’è successo ...