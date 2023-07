Temptation Island | Perla e Igor vicini | Mirko sbotta | Ingrata e superficiale VIDEO

E sempre ai microfoni della web tv Witty non ha fatto mistero di essere davvero orgogliosa per il modo in cui ha affrontato l'ultimo falò di confronto acon il suo ex: 'Per una ...Nel corso della quinta puntata di, Manuel Maura e Francesca Sorrentino hanno deciso di lasciare il programma separatamente dopo due anni e mezzo di relazione. La 23enne ha deciso di mettere un punto alla loro storia, ...Al termine della quinta puntata di, Alessandro Rosica ha voluto aggiornare gli spettatori su quello che è accaduto tra Mirko e Perla dopo le registrazioni in Sardegna. Postando una foto scattata da lontano alla ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...