Temptation Island | Mirko lascia Perla al falò di confronto e corre dalla single Greta per cui ha perso la testa

Ascolti tv ieri lunedì 24 luglio : vince il reality di Canale 5condotto da Filippo Bisciglia , che ha avuto la meglio sulla replica di Il Giovane Montalbano andato in onda su Rai Uno, mentre si conferma sulla terza rete Report che, nonostante ...Fidanzati da cinque anni, aha scritto Perla perché, per amore di Mirko, si è trasferita a Rieti, allontanandosi dalla sua città, dalle sue amiche e dalla sua famiglia, ma non era ...La quinta puntata di2023 è stata una vera e propria esplosione di colpi di scena, proprio come aveva anticipato Filippo Bisciglia. La serata del 24 luglio ...

Si fa presto a dire queen. In molti avevano sperato che Gabriela Chieffo fosse la predestinata di questa edizione di Temptation Island, colei che avrebbe ribaltato le sorti dell'amore tossico che il ...Temptation Island 2023: chi è Greta Rossetti, la tentatrice di Mirko Brunetti Greta Rossetti, 24 anni, originaria di Monza, è una delle tentatrici di Temptation Island 2023. Nel corso del programma, ...