Temptation Island | Mirko e Perla si lasciano I social esultano | «Ma come hanno fatto a durare?» La scelta sorprende tutti

(Di martedì 25 luglio 2023) Dopo essersi fatti continue ripicche per tutta la durata diha deciso di chiedere un falò di confronto e i«Era ora!». La quinta...

...15 - LUPIN III VS DETECTIVE CONAN La 5 18:00 - DAYDREAMER - LE ALI DEL SOGNO 19:05 - DAYDREAMER - LE ALI DEL SOGNO 20:05 - DAYDREAMER - LE ALI DEL SOGNO 21:10 -01:00 - I CERCHI ...Nell'ultima puntata di, salteranno i nervi a Daniele... e non solo a ...Cos'è successo nella quinta puntata di2023 in attesa del finale di ...

Dopo essersi fatti continue ripicche per tutta la durata di Temptation Island, Mirko ha deciso di chiedere un falò di confronto e i social esultano «Era ora!». La ...In che rapporti sono oggi Raffaela Giudice e Andrea Celentano, che hanno partecipato a Temptation Island 2018 Dopo essere usciti dal programma ...