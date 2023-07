Temptation Island | Francesca e Manuel si sono lasciati ecco le loro parole dopo la puntata a caldo

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 25 luglio 2023) Nella quintadi, due coppie decidono di abbandonare il programmaconfronti emotivi. Mirko e Perla si separanocinque anni, mentrecondividonotoccanti e sconvolgenti durante il falò L’attesa quintadi “” è andata in onda ieri sera su Canale 5, portando con sé momenti di tensione, dramma e rottura per due delle quattro coppie ancora presenti nel villaggio dei sentimenti. Il “viaggio nei sentimenti” ha preso una piega inaspettata per alcune delle coppie coinvolte, con esiti inattesi e commoventi. Le coppie che hanno deciso di affrontare il falò anticipato e di abbandonare il programmastate ...