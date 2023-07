Temptation Island | colpo di scena | Mirko lascia Perla | esce con la tentatrice Greta | “Greta è speciale”

(Di martedì 25 luglio 2023) Le emozioni esplodono ascegliesi avvicina a Igor, ma i tradimenti portano tensione e rabbia nei falò di confrontosi è rivelato ancora una volta il terreno fertile per emozioni intense, tradimenti e scelte inaspettate. La serata di falò di confronto ha portato alla luce verità sconvolgenti che hanno messo a dura prova le coppie partecipanti. Uno dei momenti più attesi è stato il falò di, una coppia il cui percorso è stato caratterizzato da alti e bassi durante tutto il mese di luglio., visibilmente agitato, ha chiesto a Filippo Bisciglia di vedere la sua fidanzata, ma il confronto ha portato a una sconvolgente ...

Ascolti tv ieri 24 luglio 2023:è il programma più visto con 3.29 milioni per il 26% di share Canale 5 stravince negli ascolti tv per la prima serata di lunedì con. La penultima puntata del ...La quinta puntata diha mostrato al pubblico di due delle coppie più seguite del docu - reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia : quella formata da Mirko e Perla e quella di Francesca e ...Reality Mediaset:al posto de L'Isola dei Famosi Nella girandola dei reality promossi da Mediaset, potrebbe non trovare più posto L'Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi ha ...

‘Temptation Island’ senza rivali. Ieri, il programma di Canale è stato il più visto della serata tv, con una media di 3.299.000 spettatori e del 26% di share. Al secondo posto, la fiction ‘Il Giovane ...Penultima puntata di Temptation Island oggi 24 luglio su Canale 5. C'è aria di resa dei conti davanti al falò per un'altra delle quattro coppie rimaste (Daniele e Vittoria; Francesca e Manuel; Ale e… ...