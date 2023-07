Temptation Island | anche Mirko lascia il reality con la single Greta

... superficiale e immatura'', tra Mirko e Perla volano gli stracci a, lui va via con la tentatricenon è trash . Negli anni al programma è stata affibbiata questa etichetta scanzonata, e va bene così. Anzi no. Perché Perché Maria De Filippi (ok, conduce Filippo Bisciglia, ma l'...Ancora una volta volano gli stracci a. La 25enne arriva, il confronto tra i due è durissimo. " Ingrata, superficiale, immatura " , le dice il 26enne, che poi va via con la ...

Greta Rossetti, tentatrice di Temptation Island, ha conquistato il cuore di Mirko Brunetti. I due sono infatti usciti insieme dal programma dopo che Mirko ha lasciato la sua ragazza Perla durante ...