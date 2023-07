Temptation Island 10 | ecco come sono andati gli ascolti della quinta puntata

(Di martedì 25 luglio 2023) È andata in onda ieri sera su Canale 5 ladiil reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia giunto alla sua decima edizione. Tanti i colpi di scena,il falò di confronto fra Francesca Sorrentino e Manuel Maura che ha visto i due lasciare definitivamente il programma separati. Falò anticipato anche per Perla Vatiero e Mirko Brunetti. La coppia – insieme da 5 anni – ha deciso di lasciarsi. I due poi hanno voluto continuare la conoscenza dei due single, Igor Zeetti e Greta Rossetti fuori dal programma. Rai Uno invece ha offerto una nuova replica de Il giovane Montalbano. Chi ha vinto la sfida?tutti i dati Auditel pubblicatidi consueto da Davide Maggio:...

