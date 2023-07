Temporale su Milano; centinaia gli alberi sradicati e finiti sulle auto | video

(Di martedì 25 luglio 2023) Sonogliabbattuti adal violentissimoche si è scatenato sul capoluogo lombardo la scorsa notte. La gente è scesa in strada e si è trovata davanti allagamenti,distrutte, rami ovunque. Difficile che in mattinata la situazione possa tornare alla normalità

Un esempio è la pagina Instagram "Under" , un progetto di fotografia etnografica che ... per limitee per gli stimoli che ha indotto: costrizioni di contenimento hanno cambiato, anche ...Unha colpito con scariche di fulmini e ventonella notte. La pioggia è arrivata anche in Brianca e nella zona settentrionale della Lombardia verso le 4 della notte. Vengono segnalate ...A Busnago, piccolo comune verso la provincia di Bergamo, ilha danneggiato la copertura ... Dopo Monza le aree più colpite sono state la città metropolitana die quella di Varese. ...

Le bombe d’acqua e le trombe d’aria non danno tregua a Milano e provincia. Il bilancio del maltempo di ieri è tragico, fra danni pesanti, ma soprattutto una 58enne ...Sono centinaia le chiamate ricevute dai Vigili del fuoco di Milano dopo un nuovo temporale accompagnato da vento forte e grandine che si è abbattuto nella notte sul capoluogo, intorno alle ore 4. (ANS ...