Telmotor cresce ancora | in dodici mesi 57 assunzioni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 luglio 2023) Bergamo. Rispetto, fiducia, ascolto, confronto, merito sono alcuni dei valori, uniti al welfare aziendale, al centro delle politiche diche punta sul benessere delle persone come elemento fondamentale per la realizzazione degli obiettivi di business. Una cultura aziendale che, attraverso i processi attivati nella relazione tra dipendenti e azienda, permette di essere realmente innovativi e che ha coinvolto anche le Human Resources, oggi riorganizzate secondo il modello People & Organization con l’obiettivo di renderepiù sinergiche tutte le diverse aree aziendali. “Progettare e proporre soluzioni innovative non è solo la nostra missione, è quello che siamo. Per questo è fondamentale creare un ambiente di lavoro eccellente per le nostre persone e per farlo è importante che lo sviluppo aziendale vada di pari passo con percorsi di ...