Tasse | in arrivo l' ultimatum del 31 luglio | maggiorazione ordinaria e frazionata

Riforme Meloni ribadisce poi la volontà di "arrivare, e siamo in dirittura d', a proporre una ... Da una parte vogliamo abbassare le" e dall'altra "costruire un rapporto diverso tra Stato e ......chi lenon le paga . Sono stati presentati diversi emendamenti che andrebbero a favore degli evasori come ad esempio quello che vorrebbe una sanatoria preventiva attuabile prima dell'......e sanatorie abusi edilizi Nuovo condono nazionale e sanatorie per abusi edilizi possibili in... secondo l'Ue, dovrebbero essere uguali, cosa che avrebbe conseguenze, negative, sullesulle ...

Tasse, in arrivo l'ultimatum del 31 luglio: maggiorazione ordinaria e ... ilGiornale.it

Nella relazione inviata al Senato, la Ragioneria osserva che molte novità introdotte con gli emendamenti non sono al momento quantificabili e la delega indica il criterio dell’invarianza di gettito ...le attività di verifica presso le famiglie che si sono impegnate ad effettuare il compostaggio e che per questo hanno diritto ad uno sconto sulla Tassa Rifiuti (TARI). "Si ricorda - dichiara il ...