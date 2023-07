Tajani | “Pdl Forza Italia per adeguare a contratti collettivi tutti gli stipendi”

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – "Disposizioni in materia di retribuzione equa del lavoro subordinato e misure di sostegno ai redditi più bassi". Questa la proposta di legge targatae presentata oggi alla Camera dal segretario di Fi Antonioe dal capogruppo azzurro a Montecitorio Paolo Barelli, insieme alle parlamentari Chiara Tenerini e Rosaria Tassinari. "E' un contributo che offriamo innanzitutto all'attenzione dei nostri alleati di maggioranza e al dibattito, se si vuole affrontare in maniera seria la questione dei salari dei lavoratori", ha affermatonel corso di una conferenza stampa. Obiettivo della pdl, ha spiegato il vicepremier, è quello di "aigli". La proposta di legge ...

Obiettivo della pdl, ha spiegato il vicepremier, è quello di "aiutare gli italiani": "per adeguare i salari più bassi ai contratti collettivi" Da Forza Italia arriva un'apertura sul salario minimo. "L'inflazione rende troppo bassi i salari degli italiani - dice il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, riconosce che 'i salari in Italia sono bassi, ma la soluzione è il salario ricco, non il salario minimo. Cos'è il salario ricco Quello frutto del taglio ...

(Adnkronos) - "Disposizioni in materia di retribuzione equa del lavoro subordinato e misure di sostegno ai redditi più bassi". Questa la proposta di legge targata Forza Italia e presentata oggi alla Camera. La proposta di legge depositata il 4 luglio scorso prevede un trattamento economico minimo orario (Tem) di 9 euro ...