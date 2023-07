Taglio giri motore in SBK | Ducati arrabbiata | gongolano le rivali

(Di martedì 25 luglio 2023) L’annuncio di Dorna e FIM prima del weekend di Imola è stato importante e cambierà, certamente, le forze in gioco all’interno dell’attuale Mondiale 2023 di Superbike. Almeno parzialmente. Gli organi che controllano la categoria, infatti, hanno deciso per unaiin SBK: allasono stati tolti altri 250/min, mentre Kawasaki ha beneficiato di altri 250. Una situazione che non ha per nulla reso felice Borgo Panigale, a differenza dellein SBK: le dichiarazioni di Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) “Dal 2017 al 2018 mi hanno tolto 1.400– ha detto a Speedweek Jonathan Rea, pluricampione del mondo della categoria che corre sotto ai colori ...

... duedi Lombardia, una Liegi e un Giro delle Fiandre, oltre a 2 Tirreno - Adriatico e una ... Ma questa sua "completezza", che tanto piace ai buongustai del ciclismo, è un'arma a doppioche ...A casa porta il suo terzo Open britannico, il primo dove passa ile dove resta sotto par (tra i pochi) per tre. Ha 27 anni il vicentino, che da tre ha preso casa a Dubai dove vive e si ...Per soli due millesimi, alla fine, non è riuscito a passare ile arrivare quantomeno in top ten, ma il problema è stato trovarsi in una situazione come quella di oggi. Non fa tantidi ...

SBK, Jonathan Rea: "Taglio giri a Ducati A me ne tolsero 1.400" Corse di Moto

Più Open bus in futuro nel Centro di Roma. Il Comune cambia idea sui mastodontici pullman tanto amati dai turisti - soprattutto quelli a due piani - ma scatena le ire dei ...Secondo round in chiusura al Royal Liverpool. Guido al momento è 13° e si assicura l’accesso al weekend. Fuori invece Francesco: “Ora stacco la spina” ...