Tabellone Wta Varsavia 2023 | Swiatek cerca il successo in casa | Stefanini al via

Leggi su sportface

(Di martedì 25 luglio 2023) Ildel WTA 250 di, con Lucreziaa caccia di un buon risultato. La prima e chiara favorita del torneo è senza dubbio la numero uno del mondo Igache proverà a trionfare davanti al pubblico di. Camila parte tra le teste di serie, mentre Lucrezia non è stata fortunata in un sorteggio che l’ha messa subito di fronte alla temibile ceca Linda Fruhvirtova. MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE WTA 250PRIMO TURNO (1)vs Abduraimova Liu vs Yuan Hruncakova b. Kucova 7-5 6-3 (Q) Fett vs (8) Noskova (3) Siniakova vs Watson Ponchet vs (Q) Hatouka Wickmayer b. Hibino 6-2 6-4 Martincova vs (5) Zhang (7) L. Fruhvirtova vs(Q) ...