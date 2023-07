Svizzera-Norvegia | Mondiali Femminili | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 luglio 2023) Questa mattina alle 10, al Waikato Stadium di Hamilton, laaffronta lanella sfida valida per la seconda giornata del Gruppo A deidi calcio 2023. Una sfida già da dentro-fuori per lache non può permettersi altri errori dopo la sconfitta all’esordio con la Nuova Zelanda. Lainvece vuole provare a chiudere i discorsi qualificazione. Ecco dunque lesulle probabili formazioni e dove vedere intelevisiva il match, leCrediti foto: Swiss Nati Women FacebookAlla vigilia in molti avrebbero potuto pensare che questo match potesse essere decisivo ...