Supplenze docenti 2023 | le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Mercoledì 26 luglio alle 14 | 30

(Di martedì 25 luglio 2023) Continuano gli speciali di Orizzonte Scuola per aiutare i lettori nella compilazione della domanda delle 150 preferenze per leda GaE o GPS. Nuovo appuntamento in diretta su Facebook e YouTube con, la rubrica di consulenza curata dalla nostra redazione. L'articolo .

... sia per incarichi al 31/8 o 30/6 qualora le GAE/GPS siano esaurite sia per lebrevi Lo speciale di Orizzonte scuola per la compilazione della domanda2023/2024: GaE e ...... tramiteannuali conferite agli aspiranti inseriti nelle GPS classi di concorso A - 48 e ... Ciò vorrà dire, per esempio, che su 6.000 pensionamenti deidi scuola primaria saranno utili ...Conferimento contratticon riserva Per iinseriti negli elenchi con riserva ai fini dell'assegnazione dellesia annuali, sia fino al termine delle attività didattiche, i ...

Supplenze docenti, non giochiamo con l’algoritmo. Appello ai colleghi Orizzonte Scuola

Nuovo contratto scuola, tre giorni di permessi anche a supplenti e Ata e congedo di paternità Altre novità arrivano, invece, dal rinnovo del contratto della scuola della scorsa settimana. Per i ...In attesa dell'assegnazione dei supplenti 30.000 cattedre ancora scoperte sul territorio nazionale e "anche in Bergamasca numerosi posti vacanti" ...