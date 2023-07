Superfood | grande inganno o cibo del futuro?

Leggi su quifinanza

(Di martedì 25 luglio 2023) Sui, cibi considerati da alcuni così salutari da poter contribuire a curare alcune malattie, si concentra l’attenzione dell’industria alimentare, del marketing e di quanti vorrebbero fare qualcosa per la propria salute. In realtà il termine non ha alcun significato scientifico, è difficile dire cosa sono e quali sono davvero questi supercibi, e soprattutto capire se il loro consumo serva davvero a qualcosa.: cosa sono e la loro definizione ambigua Il concetto diè entrato a far parte del nostro vocabolario alimentare, promettendo benefici straordinari per la salute. Tuttavia, non esiste una definizione scientifica specifica di, ed è chiaro che il termine è stato creato principalmente per scopi di marketing. In generale, si può dire che unsia un ...