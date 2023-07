Superbike | Ducati deve scacciare lo sgradevole spettro del “deja-vu” della rimonta impossibile patita nel 2002…

(Di martedì 25 luglio 2023) Uno dei Mondialipiù emozionanti in assoluto, almeno nell’epilogo, fu quello del 2002. Ventuno anni orsono, Colin Edwards e la Honda riuscirono nell’impresa di coronare unaapparentementeai danni di Troy Bayliss e, ribaltando i rapporti di forza nell’ultimo terzo di stagione per artigliare un’Iride che sembrava ormai destinato a Borgo Panigale. Per l’azienda bolognese, lodell’accaduto potrebbe ripresentarsi in tempi brevi, soprattutto se nell’imminente weekend di Most, Alvaro Bautista non dovesse “quagliare”. Nel 2002 Bayliss conquistò 13 delle prime 16 vittorie, a fronte delle 2 agguantate da Edwards. Cionondimeno, Laguna Seca rappresentò un inaspettato punto di svolta. L’australiano si impose in gara-1, mentre l’americano primeggiò ...

ROUND MOST IN TV Il mondiale è riaperto Non lo sappiamo, ma dopo i fatti di Imola di sicuro Alvaro Bautista e la avranno qualche pensiero in più nella testa. Lo spagnolo, forte comunque dei 70 punti di vantaggio ... La giornata di prove del venerdì è stata l'occasione per incontrare Stefano Cecconi , amministratore delegato di Aruba nonché proprietario del team e Alessandro de Bartolo, ...

Tanti numeri importanti ci attendono in occasione del terzo appuntamento in altrettanti anni all’Autodrom Most ...Il rovente mese di luglio del mondiale Superbike è pronto a vivere il suo ultimo capitolo ... per entrambi i portacolori Ducati – la quale ha celebrato i 1000 podi in SBK proprio a Most nel 2022 – ...