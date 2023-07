Sudan | almeno 18 persone uccise in attacco a Omdurman

(Di martedì 25 luglio 2023) Khartoum, 25 lug. (Adnkronos) -18sono statenella cittàese di. Decine lerimaste ferite a causa del bombardamento, da parte dell'esercito, di tre quartieri della città, che si trova vicino alla capitale Khartoum. Dopo più di 100 giorni, il bilancio degli scontri tra il capo dell'esercito nazionale e il suo ex vice è di3.900 morti a livello nazionale. La guerra tra Abdel Fattah al-Burhan e Mohamed Hamdan Dagalo, comandante delle forze paramilitari di supporto rapido, è iniziata il 15 aprile e ha causato oltre 3,3 milioni di profughi.

...si deve continuare nella denuncia delle sofferenze dei sudanesi dopo che sono falliti tutti i tentativi di stabilireun cessate il fuoco, per mettere fine agli scontri che sconvolgono il......a Umbada ha affermato che15 persone sono state uccise nei raid a Omdurman. L'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (UNHCR) riferisce che sono più di 740.000 i rifugiati, fuggiti dale ......a Umbada ha affermato che15 persone sono state uccise nei raid a Omdurman. L'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (UNHCR) riferisce che sono più di 740.000 i rifugiati, fuggiti dale ...

Sudan, almeno 435 bambini uccisi e 2.025 feriti negli ultimi 100 ... UNICEF Italia

L'allarme dell’UNICEF: almeno 435 bambini sono stati uccisi e più di duemila sono rimasti feriti negli ultimi 100 giorni ...2023-06-16 Assassinato il Governatore dello Stato del Darfur occidentale. Aveva chiesto protezione internazionale per la popolazione ...