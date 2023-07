Subaru Brz tS - Più affilata con la cura STI

Leggi su quattroruote

(Di martedì 25 luglio 2023) Negli Stati Uniti, lapresenta la BRZ tS: si tratta di un allestimento sportivo basato sulla seconda generazione della coupé giapponese firmato STI, da sempre garanzia di alte prestazioni. La tS sarà disponibile nel 2024, ma non sappiamo ancora se in futuro raggiungerà anche l'Europa, dove per ora la BRZ non è commercializzata. Assetto STI e freni Brembo. Gli interventi più importanti eseguiti sulla BRZ sono relativi al telaio: la STI ha infatti studiato nuovi ammortizzatori sviluppati in collaborazione con la Hitachi abbinati ai cerchi da 18" con pneumatici Michelin Pilot Sport 4 nella misura 215/40. La Brembo fornisce l'impianto frenante con pinze color oro a quattro pistoncini anteriori e due pistoncini posteriori con dischi maggiorati rispetto alla versione base. Non ci sono invece modifiche al boxer 2.4 aspirato da 231 CV, abbinato alla trazione posteriore ...