Studenti che al termine della scuola hanno competenze insufficienti | cala la dispersione implicita Lo dice l’Invalsi

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 25 luglio 2023) Non solo notizie non incoraggianti arrivano dall'Invalsi: mentre da alcune settimane si commentano i dati dell'ultimo rapporto che ha messo in evidenza molte difficoltà degliitaliani, lo stesso istituto evidenzia anche altri fenomeni stavolta positivi. Come la. L'articolo .