(Di martedì 25 luglio 2023) Il notiziario video sulla vita degli europei della tv franco-tedesca Arte. In questa puntata: la Grecia recluta volontari per combattere gli incendi; le grandi città cercano soluzioni innovative per contrastare le temperature da record. Leggi

...e di voler utilizzare i fondi come il React - Eu a sostegno delle PMI e professionistiil ... questi si affidano sempre più ai social media e alle piattaforme digitali per le lorodi ...Nel sud dell'Europa le temperature massime hanno battuto molti record e provocato numerosi incendi. In Grecia la situazione è critica e si spera di reclutare nuovi vigili del fuoco volontari per ...Alledi filiera per raggiungerli è dedicato il position paper " Accelerare il ... la produzione elettrica da FER è stata costantemente sopra la media europea (33% del totale medioil ...

Strategie contro il caldo estremo: la settimana in Europa Internazionale

Il notiziario video sulla vita degli europei della tv franco-tedesca Arte. In questa puntata: la Grecia recluta volontari per combattere gli incendi; le grandi città cercano soluzioni innovative per c ...Incremento di produzione di energie rinnovabili nel 2022, ma i target al 2030 sono lontani e restano punti critici: strategie per raggiungerli e novità della legge di conversione decreto bollette.