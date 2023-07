“Strage invisibile delle persone senza dimora | le alte temperature uccidono come il freddo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Una personadi 55 anni, sabato 22 luglio è morta stroncata da un malore, molto probabilmente provocato dal grande caldo di questi giorni. Il decesso su una panchina di villa “Gordiani” a Roma. Inutile l’intervento, verso il tardo pomeriggio, del 118: l’uomo, che viveva da tempouna casa, si è spento sotto i quaranta gradi della capitale. “Sorriso” (era stato ribattezzato così dai residenti perché sdentato), purtroppo, non è il primo a perdere la vita così quest’estate. A lanciare l’allarme è la Federazione italiana organismi per le: “È una. Lemuoiono tutti i mesi, non solo d’inverno. Ad oggi – ci spiega Michele Ferraris, ...