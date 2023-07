Storia di un’amicizia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 luglio 2023) Il cuoco, il macellaio e il viticoltore. Scritto così potrebbe sembrare il remake o la parodia di uno spaghetti western. Invece è la che ha dato vita al ristorante Il Macello di Bolgheri, un locale che sorge a pochi chilometri dal borgo Toscano. Il cuoco Omar Barsacchi, gestore dell’Osteria Magona, è uno dei più veraci ed originali interpreti della cultura gastronomica bolgherese. Il macellaio è Dario Cecchini che dalla sua Panzano è diventato ambasciatore della Chianina in Toscana e nel mondo. Il viticoltore è Giovanni Folonari delle Tenute Ambrogio & Giovanni Folonari. Ognuno di loro ha portato in questo progetto, il meglio delle proprie conoscenze e dei suoi prodotti. Il Macello di Bolgheri è nato con l’idea di servire piatti realizzati con la parte anteriore del manzo, quella “meno nobile”. In poche parole tutti quei pezzi che non vengono utilizzati per servire la classica ...