Storia della Yamaha YZF-R1 | la moto sportiva che ha rivoluzionato il settore

(Di martedì 25 luglio 2023) LaYZF-R1 compie 25 anni e la casa giapponese ha deciso di renderle omaggio con una serie super limitata che costa come una supercar. Ma prima di parlarvene facciamo un salto indietro nel tempo e ricordiamo che cosa è stata la prima R1 quando è arrivata sul mercato nel 1998. In una parola sola: una rivoluzione. La rivoluzioneR1 Mai prima di quel momento una “mille” super-era stata così potente, leggera e compatta; una vera e propriada pista omologata per circolare su strada. Ilre ha 150 CV, l'interasse si ferma a 1.395 mm e il peso in ordine di marcia è di soli 205 kg (190 kg a secco). Numeri che oggi sono molto più comuni ma che allora rappresentavano un unicum nel panorama delle due ruote sportive. Questo era possibile grazie a scelte tecniche molto innovative e ...

...molte polemiche in quanto non ha preso in considerazione l'ipotesi di una sensibilizzazione... E sinceramente ci serve a poco lain cui tu dici di amarla" si legge su Instagram nei commenti ...Il giovane portiere sembra essere destinato a lasciare un segno importante nelladel calcio ...pronto ad affrontare la sfida e a costruire il suo futuro sulle solide basi del talento e...Anzaldo ha avuto l'endorsementSchlein, ma al Tg1 raccontano un'altrache non ha giocato a favoreBusi che notoriamente in disaccordo con la direzione Maggioni, da un anno e mezzo ...

La storia della pastasciutta antifascista dei fratelli Cervi la Repubblica

Supereroi nella vita, come Gessica Notaro E così, oltre a lei, portatrice della sua storia di rinascita e riscatto, ci sono Douze Février, outfit dorato con delle bellissime piume che raccontano la ...Sassari è una città ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Situata nel nord-ovest della Sardegna, questa affascinante località offre una varietà di attrazioni turistiche che vale la pena scopri ...