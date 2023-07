Storia del 25 luglio 1943 | quando i fedelissimi del Duce lo spinsero verso la fine “Ma non era il loro obiettivo Decisivo fu il ruolo del re”

(Di martedì 25 luglio 2023) Il 25di ottant’anni fa il Gran Consiglio del Fascismo, massimo organo collegiale del regime, si riunì e votò l’ordine del giorno presentato dal ministro Dino Grandi, che prevedeva la sfiducia a Benito Mussolini. Alle 2.30 del mattino, 19 componenti su 27 si dissero favorevoli e solo uno si astenne. Di fatto, il fascismo era finito e re Vittorio Emanuele III fece arrestare il, destituendolo dall’incarico di capo del governo, le cui sorti furono affidate al Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio. Per liberare il Paese dal regime e dall’occupazione nazista, tuttavia sarebbero dovuti trascorrere quasi altri due anni, mentre solo nel giugno del 1946 gli italiani avrebbero scelto la repubblica come forma di governo e di dotarsi di una nuova carta costituzionale. Il voto del Gran Consiglio del 25fu ...

Nella notte tra il 24 e il 25 luglio del 1943, dopo una riunione di circa dieci ore a Palazzo Venezia, il Gran Consiglio del Fascismo, l'organo supremo del regime, a carattere consultivo, composto da ...