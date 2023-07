“Stop” Tina Cipollari | la decisione arriva dai piani alti | grosso cambiamento a UeD

(Di martedì 25 luglio 2023) Uomini e Donne, alla fine dei conti non manca molto al via della nuova edizione. Salvo cambi improvvisi, il cast si ritroverà in studio l’ultima settimana di agosto e le nuove puntate saranno trasmesse in tv dall’11 settembre. In questi giorni circolano anche diversi rumor sui protagonisti, possibili tronisti e non. Anzi, le voci sono soprattutto sui vecchi personaggi: chi sarà confermato e chi fatto fuori? Intanto una certezza c’è: gli opinionisti restano al loro posto. Lo ha confermato la stessadopo l’ennesima notizia su un suo abbandono. “Lascio la trasmissione? Assolutamente no”, ha esordito la Vamp al Pride Village di Padova mettendo così a tacere le indiscrezioni sul suo futuro. “Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ricevuto nessun avviso”, ha detto ancora confermando, riporta : “di non aver avuto nessun tipo di ...

Attualmente, di tanto in tanto, siede accanto a Gianni Sperti eCipollari nello studio di ... che la Guaccero e la sua spalla Elisa D'Ospina trattavano spesso nella rubricaHaters. 'Quando è ...Al centro delle voci ci sarebbe unoalla presenza dell'opinionista in studio o anche un suo ...Cipollari d'altronde è arrivata la prima volta in trasmissione nel ruolo di corteggiatrice , di ...Making Sense (Deluxe Edition)" conterrà due brani che non sono mai stati pubblicati, "Cities" ...Weymouth, Chris Frantz, Jerry Harrison e David Byrne . Nelle nuove note di copertina il ...

Tina Cipollari di Uomini e Donne risponde ai rumors che preoccupano i fan Libero Magazine

A small non-profit on Maui is trying to pick up support for its effort to block a mosquito birth-control project.The Tina Turner Musical” when news broke in May that the music icon had died at age 83. A week later, while performing the ...