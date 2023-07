Stellantis al fianco del Giffoni Film Festival

(Di martedì 25 luglio 2023) TORINO -per il secondo anno consecutivo partecipa aldi Valle Piana, in provincia di Salerno, il principale evento cinematografico italiano dedicato ai giovanissimi ...

ha l'obiettivo di raggiungere le zero emissioni di carbonio entro il 2038 e costruire un mondo dove i materiali di scarto, "wasted" appunto, vengano sempre recuperati, implementando il ......(il nipotino prediletto a cui il nonno Gianni ha affidato le aziende di famiglia tra cui... Aa lui c'erano ragazzi di cui "nessuno portava l'orologio", nessuno leggeva libri di 2.000 ...Al suo, il presidente Luca Cordero di Montezemolo e il vicepresidente John Elkann. La ... Il progetto di, nato del 2021 con la fusione di Groupe PSA (Citroen, Open e Peugeot), si è ...

TORINO (ITALPRESS) - Stellantis per il secondo anno consecutivo partecipa al Giffoni Film Festival di Valle Piana, in provincia di Salerno, il principale e ...Il colosso automotive ha annunciato una serie di accordi per le forniture di semiconduttori, in una nuova visione strategica per la gestione e la sicurezza delle forniture. Per l’elettrificazione dell ...