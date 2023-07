Stefano De Martino e Belen Rodriguez comunicano tramite canzoni | lui replica all’argentina?

I rumors e le indiscrezioni sulla coppiaDee Belén Rodriguez non hanno mai fine. Da un po' di tempo gira voce di una presunta crisi tra i due (l'ennesima, se fosse vero), ed è per questo che i fan sono ancora più attenti ad ...La telenovela Belen Rodriguez -Decontinua. Mentre i diretti interessati non confermano e non smentiscono le voci che li vogliono ormai separati e lontani, il popolo social, attento a ogni minimo dettaglio, si ...I riflettori del gossip estivo continuano a restare puntati su coloro che ormai, a parere di molti, sarebbero un'ex coppia. Stiamo parlando diDee Belen Rodriguez . Lei avrebbe già trovato un nuovo amore; lui sarebbe solo e sconsolato a Milano. Nessuno dei due commenta i rumors che si rincorrono da settimane, ma non mancano ...

Nelle storie di Instagram Stefano De Martino ha pubblicato una canzone il cui significato sembra una dedica a Belen ...Mentre girano voci su una presunta crisi tra i due, oggi il conduttore ha pubblicato nelle storie di Instagram una canzone che potrebbe non aver scelto a caso.