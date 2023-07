Stava dormendo in tenda al campo scout | 16enne muore colpita da un albero nel Bresciano

(Di martedì 25 luglio 2023) Era in vacanza alin, quando unsi è abbattuto su di lei, uccidendola. Una ragazza di 16 anni è morta così, nella notte, a Corteno Golgi, in Vallecamonica, nel. Il suo gruppo, di Como, è stato trasferito nella palestra del paese. L’è caduto a causa del forte maltempo che nelle ore scorse si è abbattuto sulla Lombardia, provocando ingenti danni. Sempre nel, in Val Dorizzo, un altroè stato evacuato dai vigili del fuoco. (immagine d’archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Era in vacanza al campo scout e dormiva in tenda , quando un albero si è abbattuto su di lei , uccidendola . Una ragazza di 16 anni è morta così, nella notte, a Corteno Golgi , in Vallecamonica , nel Bresciano. Il suo gruppo ...

La giovane, 16 anni, stava dormendo in tenda in un Campo Scout quando un albero, a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla zona, è precipitato proprio sulla sua tenda.