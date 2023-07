Stato emergenza Lombardia | Musumeci | “Salviamo il salvabile”

(Di martedì 25 luglio 2023) Nessuna pietà per la: nella notte un violento nubifragio si è abbattuto sulla città con vento fino a 100 km all’ora, grandine e temporali: la regione chiede lodi. “In un momento drammatico come questo dobbiamo salvare il; la situazione – spiega il ministro per la Protezione Civile, Nelloa L'articolo proviene da Il Difforme.

E dopo i danni provocati la Regione Lombardia chiederà al governo lodi. 'Ho visto nella mia vita passare 65 estati e quello che sto vedendo ora non è normale, non possiamo più ...Con il presidente Fontana, entro la giornata di oggi, chiederemo al governo il riconoscimento dellodi", ha dichiarato l'assessore regionale al Welfare, Romano La Russa , in apertura ..."Lodichiesto dalla Lombardia, ma lo chiederanno anche altre regioni, ho parlato con il presidente del Veneto.

Raffiche di vento, fulminazioni e una grandinata apocalittica che ha mandato in frantumi le finestre delle abitazioni e provocato danni alla casa di riposo: 90 ospiti trasferiti ...Attacchi gratuiti contro l'esecutivo da parte di Pd, M5S e Verdi. I giallorossi non aspettano nemmeno la conta delle vittime e dei danni dei nubifragi per speculare contro il centrodestra ...